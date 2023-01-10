Челябинки потеряли 450 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях

Женщины поверили объявлениям о заработке на вложениях

В Челябинске 36-летняя и 64-летняя женщины стали жертвами интернет-мошенничества. Потерпевшие по указке злоумышленников перевели 450 тысяч рублей, ожидая дохода от вложений. Об этом сегодня, 10 января, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Потерпевшие обратились в отделы полиции «Ленинский» и «Тракторозаводский». Одна из них увидела рекламу брокерской компании в мессенджере. Женщина написала представителю фирмы, и он убедил ее заработать на бирже. Потерпевшая перевела 350 тысяч рублей, после чего лжеброкер перестал выходить на связь.

Вторая пострадавшая увидела в Сети рекламу одной из крупных энергетических компаний с предложением инвестиций. Женщина позвонила по указанному номеру, оператор предложил ей сделать несколько вложений, чтобы увеличить доход до 13% в год. Женщина перевела около 95 тысяч рублей, после чего оператор перестал с ней общаться.

«По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — уточнили в УМВД по городу.

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

