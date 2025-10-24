Челябинке вынесли приговор за убийство знакомого одним ударом

Лезвие ножа вошло в шею, ранение оказалось смертельным

Челябинка получила 8 лет колонии за смертельный удар ножом, передает корреспондент ИА «Первое областное со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Сообщается, что инцидент произошел год назад.

«В колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой подсудимая нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему. Ранение оказалось смертельным», — рассказали в ведомстве.

Металлургический районный суд признал 35-летнюю женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил ей наказание в виде 8 лет в колонии общего режима.