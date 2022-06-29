Челябинке вынесли приговор за попытку облить кислотой соперницу

Женщина проведет в тюрьме семь лет

Калининский районный суд вынес приговор челябинке, которая планировала облить сожительницу своего бывшего мужа кислотой, сообщил журналисту Первого областного информагентства консультант суда.

«49-летняя жительница Челябинска отправлена в колонию общего режима на семь лет с ограничением свободы на один год. Также удовлетворено исковое требование о компенсации морального ущерба в пользу потерпевшей в размере 200 тысяч рублей»,— уточнили в суде.

Консультант суда уточнила, что на момент вынесения приговора женщина уже отбывала срок за мошенничество. В совокупности с приговором, вынесенным по части 1 статьи 30, пунктам «г» и «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), общий срок лишения свободы составил семь лет.

Напомним, в 2020 году осужденная решила облить кислотой сожительницу своего бывшего мужа. Она нашла исполнителя для своего замысла, который за 130 тысяч рублей согласился облить женщину кислотой. Однако вместо того чтобы выполнить «заказ», он обратился в полицию.