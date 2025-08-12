Челябинке грозит до 5 лет заключения за фиктивное трудоустройство 13 мигрантов

Лжеработодательницу обнаружили в Тракторозаводском районе

Жительница Челябинска «трудоустраивала» мигрантов в корыстных целях. Лжеработодательница фиктивно заключала с гражданами ближнего зарубежья трудовые договоры, согласно которым они якобы работали в розничной торговле, сообщает пресс-центр регионального главка МВД.

Факт противоправного деяния полицейские установили в ходе очередного комплекса проверочных мероприятий на территории Тракторозаводского района города.

Установлено, что 50-летняя местная жительница «взяла на работу» 13 мигрантов, которые, впрочем, за прилавки так и не встали.

В отношении подозреваемой возбуждено пять уголовных дел об организации незаконной миграции. Ей грозит до 5 лет заключения со штрафом до 500 тысяч рублей.

В полиции добавили, что с начала 2025 года в Челябинской области возбуждено 95 уголовных дел за организацию незаконной миграции. К ответственности привлечено 20 виновных лиц.