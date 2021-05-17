Челябинке грозит до 10 лет колонии за попытку облить кислотой соперницу

Женщина подыскивала исполнителя преступной затеи





Полиция направила в Калининский районный суд Челябинска уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы. Она намеревалась облить сожительницу своего бывшего мужа кислотой. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Установлено, что женщина, питая негативные чувства к сожительнице своего бывшего мужа, решила облить ее кислотой. Челябинка занялась поисками исполнителя своего замысла. Мужчина, который на словах согласился облить соперницу заказчицы кислотой, обратился в полицию.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам «г», «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Обвиняемая в период следствия находилась под стражей. В соответствии с действующим законодательством ей грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщили в региональном полицейском главке.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в Калининский райсуд для рассмотрения по существу.