Челябинка ждет суда за скрытое прослушивание бывшей своего супруга

В ее машину она установила GPS‑трекер с микрофоном

Челябинка предстанет перед судом за скрытое прослушивание бывшей жены своего мужа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что женщина купила в интернете GPS-трекер со встроенным микрофоном и установила его в автомобиль экс-жены своего нынешнего мужа. Она хотела подслушивать ее разговоры, но устройство заметили в сервисном центре.

Челябинку обвиняют по части 1 статьи 138 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Ей грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело передали в Сосновский райсуд для рассмотрения по существу.

