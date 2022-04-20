Челябинка заявила в полицию на обидчиков своей дочери после конфликта на горке

Кадры игр детей женщина выложила в социальную сеть

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Жительница Челябинска Мария Бобкова написала заявление в полицию после того, как дети во время игры на горке избили, по словам женщины, ее дочь. О регистрации заявления Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Мария Бобкова выложила в Сеть видео, на котором запечатлен конфликт детей. На кадрах видно, как девочка несколько раз подталкивает дочь женщины в тоннель горки.

«Если узнали своего ребёнка — напишите мне в личные сообщения. Ваши дети 17 апреля на Бейвеля, 22 в 17:55 избили мою дочь. Хотелось бы, чтобы они извинились. Либо со всеми фото и видео буду вынуждена в среду подать заявление в детскую комнату полиции», — написала мама девочки в группе «ЖК „Александровский“» в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция проводит проверку.

«Заявление зарегистрировано, выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в городском УМВД.