Жительница Челябинска Мария Бобкова написала заявление в полицию после того, как дети во время игры на горке избили, по словам женщины, ее дочь. О регистрации заявления Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.
Мария Бобкова выложила в Сеть видео, на котором запечатлен конфликт детей. На кадрах видно, как девочка несколько раз подталкивает дочь женщины в тоннель горки.
«Если узнали своего ребёнка — напишите мне в личные сообщения. Ваши дети 17 апреля на Бейвеля, 22 в 17:55 избили мою дочь. Хотелось бы, чтобы они извинились. Либо со всеми фото и видео буду вынуждена в среду подать заявление в детскую комнату полиции», — написала мама девочки в группе «ЖК „Александровский“» в социальной сети «ВКонтакте».
Полиция проводит проверку.
«Заявление зарегистрировано, выясняются все обстоятельства», — прокомментировали в городском УМВД.