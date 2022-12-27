Челябинка задушила троих детей в Екатеринбурге

Женщина оставила записку, в которой объяснила причину своего поступка

В Екатеринбурге 37-летняя Анастасия П. убила троих своих детей — мальчиков 10 и 15 лет и пятимесячную девочку. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более несовершеннолетних») на личный контроль, сообщает пресс-служба СК РФ.

Трагедия развернулась в квартире одного из домов на улице Бажова. По предварительным данным, женщина задушила детей проводом. На месте преступления найдена записка, в которой Анастасия объясняет, почему расправилась с детьми: женщина написала, что в нее и детей вселились бесы, что грядет апокалипсис, сама она больна и детей не на кого оставить. Своим поступком мать якобы отправила детей в рай.

Известно, что до переезда в Екатеринбург семья жила в Челябинске. Анастасия работала в управлении Росреестра. Ее муж Вячеслав служил в органах и вышел на пенсию.

«На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей, сотрудников отдела криминалистики СУ и отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. В настоящее время назначаются экспертизы. Причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, будут установлены в ходе следствия», — сообщили в СК РФ.