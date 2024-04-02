Челябинка взыскала с коммунальщиков 613 тысяч за падение во дворе

Дама поскользнулась на неочищенном тротуаре

Управляющая компания из Челябинска выплатила 613 тысяч рублей горожанке, которая упала в своем дворе, поскользнувшись на не очищенном от снега и льда тротуаре, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Пожилая жительница Калининского района упала под окнами своего дома. Прохожие помогли ей подняться и дойти до квартиры, но боль в бедре после падения была такой сильной, что пришлось вызвать скорую. В больнице стало понятно, что женщина сломала тазобедренный сустав. Пенсионерке понадобилась операция, после которой у женщины был долгий период амбулаторного лечения и реабилитация.

«Позже гражданка обратилась в суд с иском к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда, а также о возмещении причиненного вреда здоровью в виде дополнительно понесенных расходов на лечение, поскольку указанные расходы были вызваны повреждением здоровья и связаны с произошедшим падением. Вина управляющей компании в ненадлежащем исполнении обязанности по содержанию придомовой территории была доказана», — рассказывают в пресс-службе.

Суд вынес решение о взыскании в пользу женщины компенсации материального и морального вреда в размере 613 тысяч рублей.

Взыскивать деньги пришлось через приставов, так как выплачивать компенсацию коммунальщики не хотели.