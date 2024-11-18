Челябинка выстрелила в чужой автомобиль из пневматического пистолета

Женщину оштрафуют за мелкое хулиганство

В Курчатовском районе Челябинска женщина выстрелила из пневматического пистолета в чужой автомобиль, припаркованный под окнами дома, сообщает пресс-служба ГУ МВ России по Челябинской области.

«В отдел полиции поступило сообщение о повреждении автомашины иностранного производства, припаркованной во дворе дома по улице Островского. Опрос свидетелей показал, что кто-то выстрелил из окна близлежащего дома», — рассказывают в пресс-службе.

Полицейские оперативно вычислили и задержали подозреваемую в хулиганстве. 27-летняя женщина рассказала, что, находясь в гостях у подруги, решила продемонстрировать недавно купленный в целях самообороны пневматический пистолет и случайно нажала на спусковой крючок.

Полицейские составили административный протокол. Женщине придется заплатить штраф за мелкое хулиганство.