Челябинка устроила в городе 60 тайников с тяжелыми наркотиками

Еще 18 «закладок», готовых к сбыту, у женщины обнаружено при себе

Жительницу Челябинска взяли с поличным при устройстве наркотайников с тяжелыми наркотиками; в «закладках» обнаружены героин и метадон в особо крупных размерах, сообщили в полиции.

«Первоначально при личном досмотре из одежды задержанной было изъято около 25 граммов героина, расфасованного в 18 упаковок. Затем, обследовав 12 участков в Советском районе, полицейские обнаружили 60 тайников с приготовленным к сбыту наркотиком. Еще 127 граммов расфасованных запрещенных веществ вместе с упаковочным материалом изъяты по месту жительства задержанной, всего у нее изъято более 230 граммов запрещенных веществ», — рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что челябинка работала на противозаконный интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Женщина находится под домашним арестом.