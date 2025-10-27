Челябинка устроила смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения

Спустя год ей вынесли приговор — с учетом смягчающих обстоятельств

Сорокачетырехлетней жительнице Челябинска вынесли приговор за совершение смертельного ДТП в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Авария произошла год назад на автодороге Челябинск — Новосибирск в Красноармейском районе: подсудимая, управляя автомобилем Lada Vesta, для маневра обгона выехала на полосу встречного движения, где, заметив автомобиль Toyota Corolla Ceres, попыталась вернуться в свою полосу движения, совершила столкновение с обгоняемым Renault Sandero, потеряла управление и вылетела на встречку, где все-таки врезалась в Toyota — 40-летний встречной машины в тот же день умер в больнице.

«При проведении медицинского освидетельствования виновницы ДТП было установлено состояние наркотического опьянения — в биологических средах подсудимой обнаружено производное амфетамина», — рассказали в прокуратуре.

Красноармейский районный суд признал женщину виновной по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд согласился с мнением стороны обвинения о назначении наказания в виде реального лишения свободы, в качестве смягчающего вину обстоятельства учел беременность подсудимой и назначил 5 лет колонии-поселения, а также лишил прав на 1,5 года.