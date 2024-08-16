Челябинка устроила «резиновую» квартиру в Тракторозаводском районе

Она «поселила» к себе 18 иностранцев

В Тракторозаводском районе Челябинска обнаружена «резиновая» квартира. Там были зарегистрированы 18 человек, которые фактически на данной жилплощади не проживали.

«Полицейскими установлено, что за неполные три года владелица квартиры по улице Горького осуществила шесть фактов фиктивной регистрации иностранных граждан», — говорится в сообщении регионального главка.

По выявленным фактам в отношении 47-летней подозреваемой возбуждены уголовные дела. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.