Челябинка упала в канализационный люк из‑за неплотно уложенной крышки

СК ищет виноватых среди коммунальщиков

Следственный комитет в Челябинске выясняет обстоятельства падения женщины в канализационный колодец по улице Аральской, сообщает пресс-служба ведомства.

Со ссылкой на потерпевшую сообщается, что она наступила на край крышки люка, и та перевернулась. Женщина, не удержав равновесия, упала, а ногу ей придавило опустившейся крышкой.

«После публикации в СМИ по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение.