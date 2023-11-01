Челябинка украла у пенсионера 100 тыс. рублей и купила алкогольные напитки

Подозреваемая воспользовалась моментом, прибираясь в квартире потерпевшего

В Челябинске полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая украла у пенсионера 100 тысяч рублей. Крупную сумму женщина обнаружила в кармане верхней одежды мужчины, когда прибиралась в его квартире, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

О краже денег полицейским сообщил 76-летний житель Калининского района. Он сообщил, что преступление могла совершить женщина, которая помогает ему по хозяйству.

Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемую, ранее судимую за кражи и не имеющую постоянного места жительства женщину. Выяснилось, что рецидивистка узнала об одиноком пожилом мужчине и предложила ему за небольшую плату убирать квартиру. Во время очередной уборки женщина обнаружила в кармане верхней одежды спрятанные деньги. Посчитав, что в силу своего возраста пенсионер о них не вспомнит, подозреваемая украла деньги и ушла. На похищенные средства она купила алкогольные напитки.

В отношении челябинки возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Она водворена в изолятор временного содержания.