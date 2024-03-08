Челябинка украла чужие деньги, подобрав на улице потерянный телефон

Женщину вычислили по реквизитам банковского перевода

Жительница Челябинска нашла на улице телефон и решила получить с находки двойную пользу. Преступление дамы было раскрыто, и полиция завела на нее уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подозреваемая нашла телефон у дома по улице Молодогвардейцев. Обнаружив отсутствие на нем пароля, она воспользовалась ситуацией и перечислила на свою карту имеющиеся на счету денежные средства. После этого злоумышленница сдала телефон в ломбард, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению», — рассказывают в пресс-службе.

Один нюанс дама все-таки не учла. После того, как хозяйка смартфона обратилась в полицию, оперативники без труда проследили движение денег и вычислили владелицу счета, куда были отправлены около 10 тысяч рублей.

В МВД напоминают, что присвоение найденного чужого сотового телефона или иного имущества является преступлением. Если гражданин не пытался найти хозяина, в том числе через полицию, присвоение телефона считает кражей.

Обратиться в полицию Челябинска можно по телефонам «02» и «102».