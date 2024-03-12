Челябинка угрожала ножом сотрудникам алкомаркета, уличившим ее в краже

Женщина задержана

В Челябинске на улице Энергетиков сотрудникам одного из магазинов алкогольной продукции пришлось вызывать группу быстрого реагирования, поскольку одна из посетительниц достала нож и начала угрожать им продавцам, сообщили в пресс-службе частного охранного предприятия «Варяг».

Прибывшие на вызов сотрудники ЧОП вывели вооруженную женщину на крыльцо магазина и вызвали полицию. Вскоре ее забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

Продавцы магазина пояснили, что посетительница достала нож после того, как ее уличили в краже товаров.