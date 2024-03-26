Челябинка сняла со спящей знакомой золотые украшения на 11 тысяч рублей

Подозреваемая задержана

Жительница Металлургического района Челябинска обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий. Ущерб она оценила в 11 тысяч рублей. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемую в совершении преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел на улице Дегтярева в ночное время. Выяснилось, что потерпевшая распивала спиртные напитки с малознакомой женщиной около одного из магазинов. В какой-то момент она заснула на скамейке, и подозреваемая, воспользовавшись моментом, сняла с нее золотые украшения и сдала их в ломбард.

Похитительница задержана. Это 32-летняя ранее судимая местная жительница. В ее отношении возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Похищенные украшения изъяты и после проведения необходимых процедур будут возвращены владелице.