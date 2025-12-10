Челябинка разрешила спор с сожителем при помощи ножа

Женщина проткнула ему горло и легкое

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы, которая причинила смертельные ножевые ранения своему сожителю, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Инцидент в доме на улице Марченко произошел в мае текущего года. В ходе словесного конфликта женщина нанесла 35-летнему сожителю проникающее ранение шеи с повреждением яремной вены и верхней доли легкого.

Челябинка признана виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). С учетом позиции гособвинителя суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования сестры умершего о взыскании 1 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда и свыше 140 тысяч рублей расходов на погребение.