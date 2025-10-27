Челябинка пыталась ввезти 8 кг принадлежностей для маникюра из Китая

На таможне женщину с незадекларированными товарами задержали

В аэропорту Кольцово задержали жительницу Челябинска, которая везла 8 килограммов маникюрных принадлежностей. Таможенники обнаружили у пассажирки рейса Пекин — Екатеринбург более 40 наименований и почти 250 незадекларированных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пассажирка рассказала, что ее фирма занимается обучением мастеров маникюра и педикюра, а также реализацией продукции. Стоимость перемещаемого товара назвать не может, так как принадлежности ей были переданы представителями торговых компаний КНР безвозмездно — как тестовые образцы для оценки возможного дальнейшего применения», — говорится в сообщении.

Как пояснил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Большанин, исходя из количества, характеристик и объяснений гражданки, у таможенного органа были все основания полагать, что товары предназначены не для личного пользования, а значит, требуют декларирования.

Возбуждено дело об административном правонарушении.