Челябинка пытается забрать свою карту из медцентра, в котором ей навязали кредитный договор

К делу подключились прокуратура и участковый

В Челябинске 56-летняя Людмила Мезенцева после того, как посетила медицинский центр «Южный Урал», стала «счастливым обладателем» кредита на лечение на сумму в 90 тысяч рублей. Ранее Первое областное информагентство рассказывало историю о том, как челябинка смогла расторгнуть договор в досудебном порядке. Теперь пациентка намерена взыскать с медцентра моральную компенсацию в размере миллиона рублей. В учреждении на письменную претензию пациентки об этом ответили отказом. Теперь вместе с юристом женщина намерена обратиться в суд.

«Для того чтобы доказать введение в заблуждение и провоцирование тем самым моральных страданий, нам необходимо изъять медицинскую карту пациентки. Ее реальный диагноз, поставленный в нормальном медицинском учреждении, разительно отличается от того, что ей поставили в „Южном Урале“. Также Людмиле Мезенцевой было назначено лечение, не соответствующее диагнозу», — рассказал Первому областному информагентству юрист Алексей Рузавин.

Женщина обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку качества оказываемых медицинским центром услуг. Прокуратура направила запрос участковому уполномоченному ОП «Центральный».

«Пока участковый не торопится предпринимать действия. Складывается впечатление, что он решает, на чью строну встать — прокуратуры или медицинского центра. В любом случае, даже если забрать медицинскую карту нам не удастся, обращаться в суд мы все равно будем», — заявил Алексей Рузавин.