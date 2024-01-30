В Челябинске в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» задержали женщину, которая прописала в своей квартире более 60 мигрантов, сообщает Управление МВД России по Челябинску.

«Жительница Тракторозаводского района с июня 2023 года по январь 2024 года прописала в своей квартире 14 иностранных граждан, которые там не проживали. Всего в ее квартире прописано 62 мигранта», — отметили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Им избрана мера в виде обязательства о явке.