Челябинка прописала более 100 человек в «резиновой квартире»

Жилплощадь с виртуальными обитателями выявили в Курчатовском районе

В Курчатовском районе Челябинска обнаружили очередную «резиновую квартиру». На нескольких десятках метров оказалось зарегистрировано больше сотни российских и иностранных граждан, сообщает пресс-служба городской полиции.

Установлено, что квартира по улице Маршала Чуйкова принадлежит 28-летней местной жительнице, которая с февраля 2024 года по июль 2025-го осуществила 77 фактов фиктивной регистрации иностранных и российских граждан:

«Женщина прописала в своей квартире более 100 граждан, которые фактически там не проживали, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела. Все граждане из «резиновой квартиры» сняты с миграционного учета.