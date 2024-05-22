Челябинка присвоила «Мерседес» бывшего кавалера

Вернуть машину помогли судебные приставы

Расставшись, пара из Челябинска не смогла поделить автомобиль Mercedes-Benz С-класса. Каждый из бывших возлюбленных считал машину своей. Решать судьбу иномарки пришлось в судебной инстанции, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП по Челябинской области.

33-летний мужчина рассказал судье, что купил «Мерседес» весной 2023 года в другом регионе. А через несколько дней его подруга, с которой на тот момент были «доверительные отношения», изготовила договор купли-продажи на свое имя, а также акт приема-передачи автомобиля и расписалась в документах за продавца. Иномарку женщина зарегистрировала на свое имя.

Так как договор купли-продажи был сфальсифицирован, мужчина требовал признать сделку ничтожной и вернуть машину ему.

30-летняя женщина заявила, что бывший возлюбленный обещал подарить ей этот автомобиль и сам предложил изготовить фальшивые документы и расписаться в них за продавца.

В итоге Центральный районный суд Челябинска признал договор купли-продажи между гражданкой и продавцом недействительным, так как на момент фиктивной сделки продавец уже не являлся хозяином «Мерседеса». Женщине дали две недели на то, чтобы она вернула машину бывшему другу. Но челябинка подала апелляцию.

«Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала решение суда первой инстанции правильным и абсолютно правомерным», — рассказывают в пресс-службе.

Пригнать машину истцу женщина отказалась, поэтому судебные приставы забрали «Мерседес» с парковки и передали законному владельцу.

Между тем в Снежинске сотрудница городского отделения судебных приставов смогла отговорить пенсионерку от перевода мошенникам крупной суммы денег.

А мать четырех детей из Златоуста залезла в собачью будку, чтобы спрятаться от судебных приставов, которые пришли требовать выплаты по алиментам.

