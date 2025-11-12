Челябинка придумала себе ребенка, чтобы жить на пособия

Девушка нашла помощника, чтобы получить свидетельство о рождении

Жительница Челябинска с помощью знакомого зарегистрировала несуществующего младенца, чтобы незаконно получать пособия. Суд признал ее виновной в мошенничестве, а прокуратура добилась аннулирования записи, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, знакомый девушки подтвердил в ЗАГСе, что подруга родила ребенка вне медицинской организации, без помощи врачей. С этим заявлением осужденная обратилась в орган ЗАГС, где введенные в заблуждение сотрудники зарегистрировали несуществующего младенца и выдали свидетельство о рождении.

Этот поддельный документ мошенница впоследствии использовала для обращения за социальными выплатами и пособиями. В результате ее умышленных преступных действий она похитила из бюджета около 225 тысяч рублей.

После вынесения девушке обвинительного приговора прокуратура обратилась в суд для аннулирования фиктивной записи акта о рождении ребенка, который существовал только на бумаге. Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил эти требования, поставив юридическую точку в истории о несуществующем малыше.