Челябинка пойдет под суд за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

По версии следствия, обвиняемая размещала закладки с веществами

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая в течение четырех месяцев по предварительному сговору в составе группы лиц занималась сбытом наркотиков в Челябинске.

По версии следствия, женщина забирала крупные партии из тайников, а затем размещала в скрытых местах. За это молодая мать двоих детей получала деньги.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 30, пунктам „а“, „б“ части 3, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере“)», — рассказали в региональной прокуратуре.

Женщину задержали летом возле одного из домов в Тракторозаводском районе. Дома у женщины хранилась крупная партия наркотиков.

Расследование дела окончено и передано в суд для рассмотрения по существу.