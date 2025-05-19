Челябинка пойдет под суд за нападение на полицейского

Женщине грозит наказание вплоть до реального лишения свободы

Жительница Челябинска предстанет перед судом за нападение на полицейского, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



По версии следствия, 12 апреля 2025 года женщина, находясь в развлекательном комплексе «Галактика развлечений», вызвала полицию, заявив об отказе персонала выдать ей вещи. Прибывший участковый отказался взламывать дверь, предложив поехать в отдел полиции для разбирательства. В ответ женщина напала на него, нанеся удары.

Дело передано в Курчатовский районный суд.

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