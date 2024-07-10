Челябинка пойдет под суд за мошенничество под видом снятия порчи

Обвиняемая выманила у потерпевшей 100 тысяч рублей

Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жительницы Челябинска. Женщина пойдет под суд за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 29 мая обвиняемая встретила на улице 77-летнюю пенсионерку и сообщила, что ей нужно провести обряд снятия порчи. Для этого обвиняемая попросила потерпевшую вынести из квартиры драгоценности и деньги. Женщина обещала пенсионерке вернуть деньги после обряда, однако на следующий день так и не пришла.

Подозреваемую задержали в течение суток, ущерб она возместила.

Уголовное дело рассмотрит Златоустовский городской суд.