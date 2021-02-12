Прокуратура отправила в Центральный райсуд Челябинска уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в кражах велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая в период с августа по декабрь прошлого года похищала велосипеды в подъездах многоквартирных домов в центре Челябинска. Она перерезала антикражные тросы, забирала велосипеды и продавала их незнакомым людям.
Всего было похищено шесть велосипедов на общую сумму 69 тысяч 300 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части 1, пунктам «а», «б» и «в», части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину»).
Примечательно, что обвиняемая и ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.