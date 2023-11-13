Челябинка потеряла почти 2 млн рублей на лжеинвестициях

Женщина надеялась на высокий доход от вложений, однако не сумела вернуть даже собственные деньги

Челябинская полиция расследует очередной случай мошенничества: 56-летняя женщина стала жертвой одной из распространенных схем обмана — обещания быстрого заработка на инвестициях. Рекламу «биржи» местная жительница увидела в одном из мессенджеров, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В объявлении предлагалось торговать акциями и получать в результате стабильный высокий доход. Следуя всем инструкциям, женщина несколько дней подряд переводила деньги на указанные ей счета. Не получив желаемой прибыли, хотела вывести средства, а когда это у нее не получилось, поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Таким образом, челябинка лишилась 1,9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что при выборе брокерских компаний и инвестировании денежных средств следует быть максимально бдительными и помнить, что для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли новичкам.