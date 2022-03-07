Челябинка потеряла более миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Женщина поверила мошеннику и внесла деньги на счет

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой компании, и предложил заработать на торговле криптовалютой. 38-летняя челябинка поверила звонившему и внесла деньги на счет одной из бирж. Заметив, что вложение принесло прибыль, женщина оформила кредит и внесла крупную сумму денег на счет, однако вскоре обнаружила, что доступ к сбережениям закрыт.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальные санкции указанных частей данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 и 10 лет соответственно», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита,причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.