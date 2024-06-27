Челябинка пострадала в ДТП с пожарной машиной

Авария случилась в Ленинском районе города

33-летняя женщина-пешеход пострадала в ДТП с участием нескольких автомобилей. Дорожный инцидент произошел на перекрестке улиц Машиностроителей и Ереванской в Челябинске, сообщает Госавтоинспекция региона.

«По предварительным данным на проезжей части столкнулись автомобили „Хендай Солярис“ и „Урал“. После этого „Хендай“ ударил по „Фольцвагену“ и наехал на женщину-пешехода», — рассказывают в ГАИ.

Женщина получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь.

Ставший участником ДТП автомобиль «Урал» принадлежит МЧС области.

«В момент столкновения пожарная машина ехала по делам службы, но не на вызов», — замечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Между тем в Челябинске всего за месяц случилось 25 ДТП с участием трамваев и троллейбусов.