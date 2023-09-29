Челябинка помогла раскрыть убийство бывшего мужа

Мужчина пропал пару месяцев тому назад

В Тракторозаводском районе Челябинска женщина убила сожителя и спрятала его тело. Преступление так и сошло бы ей с рук, не вмешайся в дело бывшая супруга убитого — заподозрив неладное, она сразу обратилась в полицию и помогла раскрыть тяжкое преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В отдел полиции обратилась челябинка, которая потеряла бывшего мужа. Они виделись еще в августе, а потом мужчина пропал. Бывшая супруга предположила, что случилось что-то плохое. И ее предчувствие подтвердилось.

«Полицейские установили, с кем общался мужчина, опросили его знакомых, соседей и раскрыли тяжкое преступление. Выяснилось, что в последнее время 57-летний мужчина проживал с новой 46-летней гражданской женой. Она созналась, что убила его и спрятала тело. Полицейские нашли в указанном месте скелетированные останки», — сообщают в пресс-службе.

Подозреваемая в убийстве женщина нигде не работает и уже имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сожительница убитого помещена в изолятор временного содержания.

За оперативное раскрытие дела отличившихся полицейских поощрят.