Челябинка получила свыше полумиллиона рублей на несуществующего ребенка

Женщину будут судить за мошенничество

24-летняя жительница Челябинской области похитила у государства свыше 500 тысяч рублей, предоставив для получения выплат поддельное свидетельство о рождении ребенка. Женщину будут судить за мошенничество при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемая, действуя в сговоре с другими преступниками, создала поддельный документ о рождении ребенка и с ним отправилась в Соцфонд и другие учреждения, чтобы получить выплаты и использовать их для улучшения жилищных условий. Всего на ее счета в рамках нацпроекта «Демография» было перечислено 520 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники полицейского главка. Женщина стала фигурантом уголовного дела. Его расследование окончено, материалы направлены на рассмотрение в суд.