Челябинка получила свыше 250 тыс. рублей на несуществующего ребенка

Пособия ей перечисляли более двух лет

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали 46-летнюю женщину, которая с мая 2021 года по январь 2024-го получала пособия на несуществующего ребенка. Всего женщина похитила у государства свыше 250 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемая весной 2021 года предоставила в ЗАГС фальшивые документы, подтверждающие, что она якобы родила ребенка вне роддома. После выдачи ей свидетельства о рождении она направила документы в Соцфонд для получения ежемесячных пособий.

Женщину привлекли к уголовной ответственности за мошенничество с выплатами в крупном размере. Она может лишиться свободы на срок до шести лет.