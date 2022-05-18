Челябинка похитила на железнодорожной станции 160 кг металлолома

Украденное женщина выносила частями

Сотрудники отдела уголовного розыска Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте задержали подозреваемую в краже металлолома, сообщили в ведомстве сегодня, 18 мая.

32-летняя жительница поселка Рощино, по версии следствия, ночью 7 мая похитила 24 железнодорожные подкладки на станции Шершни.

«Металлолом злоумышленница складывала в мешки и частями выносила с территории станции. Затем похищенные детали она вывезла на тележке и сдала в ближайший пункт приема металла. Всего украдено 160 килограммов подкладок. Ущерб составил около 3 тысяч рублей», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщина неоднократно судима за имущественные преступления.