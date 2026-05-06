Челябинка похитила четверть миллиона, придумав себе ребенка

Для регистрации фантома она принесла в ЗАГС подложное заявление о домашних родах

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении более 250 тысяч рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, девушка принесла в отдел ЗАГС подложное заявление о родах, якобы произошедших вне медицинского учреждения. На основании сфальсифицированного документа была внесена запись акта о рождении ребенка, что позволило злоумышленнице в дальнейшем претендовать на меры социальной поддержки.

«С подложными документами обвиняемая обратилась в отделение Соцфонда с заявлением о назначении пособий и выплат, предусмотренных законодательством. В результате противоправных действий бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

В отношении челябинки возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы.