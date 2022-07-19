Челябинка подала иск о компенсации морального вреда в 1 млн рублей за навязанный медцентром кредитный договор

Женщина указала, что действия работников нарушили ее покой и нормальное психологическое состояние

В Челябинске 57-летняя Людмила Мезенцева подала иск в Центральный районной суд о возмещении морального вреда от медицинского центра «Южный Урал». После посещения центра женщина стала обладательницей кредита в 90 тысяч рублей на услуги, которые оказались ей противопоказаны. Об этом Первому областному информагентству сообщил юрист Алексей Рузавин.

Ранее мы рассказывали историю Людмилы Мезенцевой о посещении ММЦ «Южный Урал», где после проведения диагностики женщине навязали кредит на консультацию терапевта, озонотерапию и массаж. В досудебном порядке потерпевшей удалось расторгнуть договор, после чего она потребовала возместить моральный ущерб, но получила отказ.

«У меня нарушились сон, аппетит, я потеряла покой и уверенность. В результате некомпетентных действий сотрудников центра я могла получить серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до инвалидности», — излагает в исковом заявлении Людмила Мезенцева.

После того как ответчик ознакомился с иском, на телефон женщины начали поступать странные звонки.

«Звонившие якобы представляют интересы медицинского центра. Они подчеркнули, что заявительница не получит компенсацию и лучше бы ей забрать заявление „по-хорошему“. Полная безнаказанность», — рассказал Алексей Рузавин.

Мы опубликуем решение суда после разбирательства.