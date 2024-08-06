Бездетная жительница Челябинска получила почти четверть миллиона рублей за несуществующего ребенка. Для получения пособий она ввела в заблуждение и Минсоц, и Соцстрах, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом: ее соучастник осенью 2022 года по паспорту челябинки зарегистрировал в московском ЗАГСе факт рождения ребенка якобы вне медицинской организации. Затем обвиняемая с полученным в столице свидетельством о рождении пришла в Тракторозаводское управление соцзащиты для назначения пособий.
«С ноября 2022 по июнь 2024 года злоумышленнице было перечислено свыше 224 тысяч рублей, чем причинен ущерб бюджету РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области и министерства социальных отношений региона», — рассказали в надзорном ведомстве.
Таким образом, 33-летняя фиктивная мать обвиняется по части 2 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.