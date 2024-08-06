Челябинка почти три года получала пособия на фиктивного ребенка

Женщину, которая оказалась вовсе бездетной, будут судить за мошенничество

Бездетная жительница Челябинска получила почти четверть миллиона рублей за несуществующего ребенка. Для получения пособий она ввела в заблуждение и Минсоц, и Соцстрах, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленным лицом: ее соучастник осенью 2022 года по паспорту челябинки зарегистрировал в московском ЗАГСе факт рождения ребенка якобы вне медицинской организации. Затем обвиняемая с полученным в столице свидетельством о рождении пришла в Тракторозаводское управление соцзащиты для назначения пособий.

«С ноября 2022 по июнь 2024 года злоумышленнице было перечислено свыше 224 тысяч рублей, чем причинен ущерб бюджету РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области и министерства социальных отношений региона», — рассказали в надзорном ведомстве.

Таким образом, 33-летняя фиктивная мать обвиняется по части 2 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.