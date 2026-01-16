Челябинка лишилась почти одного миллиона рублей при покупке автомобиля из-за границы. После перевода продавец исчез, а позже потребовал еще 390 тысяч, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По словам 55-летней потерпевшей, она нашла объявление в интернете о «пригоне» импортного авто по выгодной цене. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, когда неожиданно объявился «менеджер по логистике» и потребовал уплатить дополнительный коммерческий налог почти в 400 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Чебаркуля сообщил СМС-код мошенникам и потерял 100 тысяч рублей.