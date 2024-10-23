Челябинка перевела мошенникам миллион рублей, поверив лжесотрудникам Соцфонда

Потерпевшая взяла деньги в кредит

Очередной жертвой мошенников стала жительница Челябинска. Сотрудница одного из заводов перевела злоумышленникам миллион рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Потерпевшей поступил звонок якобы из Социального фонда с просьбой сказать код из сообщения. Женщина назвала код, а затем ей поступил звонок якобы из банка. Лже-сотрудница банка пояснила, что клиентка зря назвала код, поскольку мошенники теперь оформили на нее кредит. Чтобы его аннулировать, челябинку попросили самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина оформила заем онлайн и отправила деньги мошенникам. Только потом потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Челябинцам рассказали, как уберечь деньги от мошенников.

Напоминаем, с 25 июля в Российской Федерации вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе. Нововведения коснутся ответственности банков за переводы на мошеннические счета.