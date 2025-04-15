Челябинка перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Женщина попалась на схеме «заработок на инвестициях»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 44-летней жительницы Челябинска. Женщина перевела мошенникам более четырех миллионов рублей, из которых 84 тысячи своих, около 1 миллиона 270 тысяч — кредитных и более 2 миллионов 700 тысяч — заемных, сообщили в ГУ МВД по региону.

Рассмотрим поэтапно распространенную схему.

Этап 1: Приманка и установление доверия

• Знакомство. Мошенники устанавливают контакт с жертвой через интернет, представляясь успешными инвесторами. Они создают образ надежности и компетентности, вызывая доверие и желание получить легкую прибыль.

• Предложение инвестиций. Жертве предлагается участие в высокодоходных инвестиционных проектах с гарантированной прибылью.

Этап 2: Постепенное вовлечение и наращивание ставок

• Пробный вывод. Для укрепления доверия жертве позволяют вывести небольшую сумму (25 тысяч рублей), создавая иллюзию реального заработка. Это ключевой момент, подтверждающий для жертвы «работоспособность» схемы.

• Вложения и кредиты. После пробного вывода мошенники убеждают жертву увеличить инвестиции, используя психологическое давление и обещания еще большей прибыли. Жертву подталкивают к оформлению кредитов, обещая компенсацию из прибыли.

Этап 3: Создание препятствий и новые требования

• Страховка и «заработанные» средства. Под предлогом страховки, вывода «заработанных» средств или разблокировки счета мошенники постоянно требуют все новые и новые вложения.

• Доверенные лица. Для преодоления мнимых технических сложностей мошенники убеждают жертву привлечь доверенных лиц (сестру, сына знакомой, дочь), которые также оформляют кредиты и переводят деньги мошенникам. Это позволяет увеличить сумму обмана и затрудняет отслеживание преступников.

Этап 4: Максимальное выкачивание средств и финальный этап

• Затягивание процесса. Мошенники искусственно создают препятствия для вывода денег, постоянно требуя новых вложений и привлечения все новых доверенных лиц.

• «Юридическая» помощь. Когда жертва понимает, что ее обманывают, мошенники предлагают «юридическую помощь», которая опять же требует дополнительных платежей (открытие счета в Доминиканской Республике). Это является финальным этапом выкачивания денег.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинку втянули в мнимый заработок на бирже в приложении знакомств.