Челябинка перевела мошенникам 2 млн рублей после звонка «курьера»

Злоумышленники использовали многоступенчатую схему обмана

В Челябинске 59-летняя жительница Тракторозаводского района перевела на счета мошенников почти два миллиона рублей. Как потерпевшая рассказала полицейским, сначала у нее выманили код из СМС, а затем запугали уголовным делом о якобы финансировании недружественной страны. Подробности рассказали в УМВД России по Челябинску.

Первым с потерпевшей связался якобы курьер онлайн-магазина. Он попросил ее продиктовать код из СМС под предлогом получения заказа. Ничего не заподозрив, женщина продиктовала цифры.

После с челябинкой связались «правоохранители». Они сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и неизвестные намерены использовать ее данные и деньги для финансирования недружественной страны. Женщину также запугали уголовной ответственностью и настойчиво рекомендовали перевести все деньги якобы на безопасный счет.

Растерявшись, потерпевшая перевела сбережения в размере почти двух миллионов рублей на продиктованные ей счета. И только лишившись крупной суммы, она поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело, личности подозреваемых устанавливаются.