Челябинка перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Женщина несколько дней снимала деньги со своих счетов

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В Челябинске 62-летняя женщина стала жертвой мошенников и перевела им 22 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Баснословной суммы женщина лишилась, поверив сообщению от якобы бывшего работодателя.

Потерпевшую обманули по стандартной схеме, когда лженачальник предупреждает о скором звонке сотрудника ФСБ и утечке персональных данных.

«После этого с потерпевшей связался представитель силовой структуры и сказал, что неизвестные лица получили доступ к ее счетам и все сбережения будут перечислены на счета другого государства. Чтобы разрешить ситуацию, ей любезно согласилась помочь представительница специального ведомства, которая заверила, что нужно все свои накопления снять и перевести на новый счет», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерка в течение нескольких дней была на связи с мошенниками и методично переводила свои деньги на указанные счета, сняв все свои накопления в банках. Женщина поняла, что ее жестоко обманули, только после того, как злоумышленники потребовали еще 1,5 миллиона за возврат всей суммы.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

