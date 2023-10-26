Челябинка перевела мошенникам 1 млн кредитных рублей после сообщения со взломанного аккаунта работодателя

Потерпевшая оформила несколько заявок в разных банках

Жительница Челябинска Оксана Бокова буквально на днях стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам, как провела с ними на телефоне почти двое суток и кто ее остановил от перевода еще большей суммы. Утром в понедельник Оксана получила сообщение в Telegram от своего руководителя:

— Оксана, у тебя какие-то проблемы? С тобой сейчас свяжется полковник ФСБ.

— У меня нет проблем, тем более с ФСБ.

— Тебе надо разобраться, что произошло. Мне и своих проблем хватает. Тебе сейчас позвонят, выясни все, потом подойдешь ко мне. Только разговор конфиденциальный, никому ничего не говори.

«Тут же раздался звонок. Мужчина представился полковником ФСБ, рассказал, что с моего счета перевели деньги на территорию Украины, но они не успели дойти. И добавил, что от моего имени кто-то оформил кредит, он тоже „завис“ в воздухе», — рассказала потерпевшая.

Далее женщина попала как будто в центр шпионского триллера, где каждый банковский сотрудник — предатель, родственники и близкие ничего не должны знать, а тесное сотрудничество с ФСБ и выполнение инструкций специалистов свидетельствует о сознательной гражданской позиции.

Кодовое слово «хризантема»

Для придания своей легенде флера серьезности связавшиеся следом за полковником лжесотрудники Центрального банка России предложили Оксане придумать слово-пароль, благодаря которому она сможет распознать настоящего специалиста. Остановились на «хризантеме».

«Вы знаете, у меня ни тени сомнения не возникло, ведь я доверяю своему руководителю. Она написала, что у меня проблемы, — я и повелась. Только через два дня узнала, что ее аккаунт взломали. Я ведь почти два дня ни с кем не разговаривала, сбрасывала звонки. Мошенники убедили меня никому не говорить ни слова, что я участвую в операции ФСБ. Чуть ли не под угрозой расстрела. Им удалось меня запугать», — продолжила рассказ потерпевшая.

«Уютное кафе»

«Специалистка» Центробанка убедила Оксану быстро собраться и проехать в отделение одного из банков для оформления кредита. По словам мошенницы, это нужно было сделать, чтобы перебить заявку от злоумышленников, получить деньги и вернуть их обратно через банкомат.

«Она все время была на телефоне со мной, ни на минуту не отпускала, все время что-то тараторила. Я вызвала такси и поехала в банк», — рассказала челябинка.

Мошенница предложила жертве зайти в какое-нибудь кафе, зарядить «где-нибудь в уголочке» телефон и получить инструкцию, как действовать дальше.

«Я нашла заведение, носилась там как ненормальная в поисках розетки. Я делала это весь день. Это ужас. То в банк, то в кафе за инструкциями», — вспомнила Оксана.

Злоумышленница сообщила, что на женщину оформлен автокредит на 500 тысяч рублей, нужно зайти в банк и оформить заявку на эту же сумму. По указанию мошенницы Оксана должна была наблюдать за поведением и внешним видом сотрудника банка: есть ли у него бейдж с именем, будет ли он отлучаться с паспортом клиентки, просить показать что-то в телефоне. Обо всех подозрительных действиях звонившая просила обязательно рассказать потом.

«Самое смешное, что бейджика у него не было. Подала заявку на автокредит. Отошел куда-то с моим паспортом. И я реально напряглась, представляете. Кредит мне одобрили. Стою, беру деньги в кассе, и так плохо стало мне. Что я делаю? Зачем? Меня же спрашивали еще, заставляет ли кто-то меня брать деньги, я сказала — нет. Кошмар», — продолжила женщина.

Оксана получила 500 тысяч рублей и поехала на такси в «Мегаполис» — переводить деньги по реквизитам от мошенников. Потерпевшая совершила пять переводов по 100 тысяч, после чего мошенники прислали ей документ якобы из банка об отсутствии задолженности.

Новые очки

«И снова пароль „хризантема“, и, ой, опять на мое имя оформили кредит в другом банке. Сказали срочно ехать в банк, я и рванула, даже очки забыла в этом „Мегаполисе“. Оформила кредит, одобрили мне 449 тысяч рублей. Эта „Ирина“ на телефоне сказала брать любую сумму, которую одобрят», — рассказала женщина.

Без очков Оксана видит плохо, и ей пришлось покупать новые, самые простые в FixPrice. Ехать на работу за запасной оптикой жертве запретили под предлогом того, что никто не должен заподозрить ее в сотрудничестве с ФСБ.

Оксана вновь вызвала такси, поехала в «Мегаполис». У извозчика не оказалось сдачи, женщине пришлось купить воды в развлекательном комплексе, вернуться к машине и рассчитаться. На диване в КРК лежали очки женщины, которые она забыла в предыдущий визит.

«Я убегалась в этот день, до восьми вечера. Не ела, не пила. А они меня поздравили, что у меня теперь трое очков», — вспомнила Оксана.

Мошенники получили чек на еще один перевод на 500 тысяч рублей, отпустили потерпевшую домой и строго запретили пользоваться интернетом, общаться с родственниками, а тихонько сесть у телевизора и успокоиться.

Опять 25

На следующее утро мошенница Ирина вновь огорошила новоявленную жертву.

«Она сказала, что еще в куче банков на меня оформили кредиты. На этот раз я села за руль своей машины, оформила заявку в одном из банков, там ждать решение долго, меня отправили в кредитную организацию в Ленинском районе. Пока я оформляла кредит, мою машину эвакуировали. Вот нарочно не придумаешь, беда за бедой», — поделилась пострадавшая.

В этот день Оксана оформила три кредита, один из них успела получить и уже направлялась в «Мегаполис», чтобы порадовать мошенников очередной пачкой банкнот.

«Мне во вторник узвонились все: сын, брат, мама. Всех сбрасывала, маме написала сообщение: „Я занята с ФСБ“. И хорошо, что она забеспокоилась. До меня все-таки дозвонился сын и сказал ничего не переводить, дождаться его в „Мегаполисе“», — рассказала челябинка.

Сын Максим приехал в КРК вместе с братом Оксаны, мужчины сразу догадались, что родственницу развели мошенники, выхватили у нее телефон. Трусливая мошенница, услышав в трубке мужской голос, сбросила.

«Вчера мы ездили с сыном возвращать спасенные 500 тысяч в банк, в других банках отменили страховки. Но вот два кредита выплачивать все-таки придется. 30 тысяч ежемесячный платеж. И меня удивляет, как так мне одобрили такие огромные суммы при зарплате 40 тысяч рублей!» — возмутилась женщина.

Потерпевшая написала заявление в полицию. В отделе «Советский» возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

На электронную почту журналиста Первого областного информагентства пришло письмо якобы от компании «Газпром инвестхолдинг» с предложением пройти регистрацию на получение дивидендов от инвестиций. Рассказываем и показываем, как выглядит мошенническая схема.