Челябинка перевела мошенникам 1,3 млн рублей и стала соучастницей преступной схемы

Как злоумышленники обманули женщину

70-летняя жительница Курчатовского района рассказала полицейским, что после общения с неизвестными она перевела на «безопасные» счета все свои сбережения и продала золото, а после оказалась втянута в преступную схему, забрав деньги у незнакомки. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что неизвестные получили доступ к ее счетам и оформляют кредиты на ее имя, и нужно срочно снять со счетов все деньги и перевести их на безопасный счет. Пенсионерка отправилась в банк, сняла более миллиона рублей накоплений и передала их незнакомке, которая подъехала за деньгами на такси.

Вскоре после этого неизвестные убедили женщину сдать в ломбард все имеющиеся у нее золотые украшения. Вырученные 300 тысяч рублей женщина также перевела мошенникам.

«Через несколько дней злоумышленники попросили женщину якобы помочь другой потерпевшей, счетами которой также завладели неизвестные, но в силу преклонного возраста она не может самостоятельно перечислить деньги для их сохранности. Приехав на указанный адрес, челябинка забрала деньги у незнакомой ей женщины, после чего через банкомат перевела их на продиктованные номера»,— рассказали в ведомстве.

После этого звонившие перестали выходить на связь и женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские просят южноуральцев быть бдительными и сразу прерывать разговор, если незнакомцы заводят речь о деньгах.