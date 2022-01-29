Челябинка отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за повреждение машины сосульками

Руководство УК свою вину не признало

Жительница Челябинска отсудила у управляющей компании более 100 тысяч рублей за падение на ее автомобиль сосулек с крыши многоэтажки, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Челябинска.

Инцидент произошел 18 марта 2021 года. «Тойота Камри», принадлежавшая местной жительнице, была припаркована около многоэтажного дома. В какой-то момент на автомобиль с крыши упали сосульки и повредили машину.

Женщина обратилась в управляющую компанию с письменной претензией о возмещении причиненного ей ущерба, однако ответа от УК не последовало. Тогда потерпевшая обратилась в суд и попросила взыскать с управляющей компании 85200 рублей, а также судебные расходы.

«После исследования всех материалов дела решением Советского районного суда Челябинска исковые требования женщины были удовлетворены. С управляющей организации в пользу истицы взыскан материальный ущерб в размере 85200 рублей, а также судебные расходы в размере 15717 рублей»,— сообщили в суде.