Челябинка отдала мошеннице более 30 тысяч рублей за «снятие порчи»

Ленинский районный суд вынес уроженке Курганской области приговор

В Челябинске Ленинский районный суд вынес приговор уроженке Курганской области, которая обманом похитила у молодой челябинки более 30 тысяч рублей. Виновной назначили наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе районного суда.

Известно, что в феврале 2021 года мошенница сообщила потерпевшей о том, что на нее наложена порча, и пообещала снять ее за 3800 рублей. Девушка поверила ей и заплатила озвученную сумму. Однако уроженка Курганской области на этом не остановилась и в течение нескольких месяцев продолжала «вытягивать» деньги, нанеся челябинке ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

«Учитывая, что гражданка Курганской области полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, Ленинским районный судом города Челябинска подсудимая признана виновной в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 159, частью 2 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)»,— сообщили в пресс-службе суда.

Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.