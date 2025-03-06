Челябинка отдала мошенникам 6,5 миллиона рублей

Благодаря бдительности банковского сотрудника удалось предотвратить хищение еще 1 миллиона рублей

Жительница Челябинска стала жертвой масштабной телефонной аферы, переведя мошенникам 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Злоумышленники убедили 74-летнюю пенсионерку, что ее счета взломаны и деньги необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Схема включала в себя звонки от якобы сотрудников энергокомпании, портала «Госуслуг» и финмониторинга. Только благодаря бдительности сотрудника одного из банков, заметившего подозрительную активность пенсионерки, удалось предотвратить хищение еще одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

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