Челябинка отдала курьеру мошенников 6 тыс. евро

Женщина купилась на рассказ незнакомца о том, что ее родственник якобы устроил ДТП

В Челябинске расследуется уголовное дело о мошенничестве почти на 700 тыс. рублей, жертвой которого стала жительница Советского района южноуральской столицы. Женщина попалась на схему «ваш близкий стал виновником ДТП», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

О якобы случившейся аварии потерпевшей сообщил неизвестный. Он же убедил собеседницу, будто виноват был ее родственник, в ДТП пострадали люди, на лечение которых требуются все имеющиеся деньги.

«Поверив злоумышленнику, челябинка передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей, а также 6 тысяч евро. Общая сумма ущерба составила около 680 тысяч рублей. Женщина поняла, что попалась на крючок мошенников, только когда связалась с родственником и узнала, что тот в порядке», — рассказали в ведомстве.

Оперативники угрозыска отдела полиции «Советский» быстро нашли курьера, несмотря на то, что он был в маске: установили маршрут его передвижения, установили личность и местонахождение. Это оказался неработающий, ранее не судимый 22-летний местный житель. Парень успел перевести средства неустановленным лицам, оставив себе небольшой процент.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС, мера пресечения ему избирается.